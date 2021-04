Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : pas de triple-top sous 50E, surveiller 45E Cercle Finance • 19/04/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Faurecia ne marque pas de triple-top sous 50E (après 2 tests des 17 mars et 8 avril): le titre devrait retrouver du soutien au niveau de l'oblique ascendante des 45E (issu du plancher des 38,4E du 11 janvier).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.24%