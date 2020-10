Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : partenariat pour équiper des véhicules Cercle Finance • 09/10/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Faurecia et Gaussin annoncent la signature d'un partenariat visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène de l'équipementier automobile. Embarquant 5kg d'hydrogène à 350 bars et offrant une autonomie allant jusqu'à 12 heures d'utilisation, les systèmes de stockage seront développés et produits par Faurecia depuis son centre d'expertise mondial de Bavans, dédié aux réservoirs à hydrogène. Les livraisons de ces systèmes débuteront avant la fin de 2020 pour l'ATM-H2 dédié au transport en centre logistique, d'une capacité de traction de 38 tonnes, et pour l'APM-H2 adapté aux transports portuaires, pouvant tracter jusqu'à 75 tonnes.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%