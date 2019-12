Faurecia : partenariat avec Devialet dans l'audio

(CercleFinance.com) - Faurecia et Devialet annoncent un partenariat afin de proposer aux constructeurs automobiles des solutions audio de haute qualité.

Devialet apporte ses technologies de pointe, dont SAM (Speaker Active Matching) qui offre une reproduction sonore haute-fidélité, ainsi qu'une expertise en matière d'architecture acoustique, de conception de haut-parleurs, de traitement du signal, et une caution haut de gamme.

De son côté, Faurecia apporte son expertise en conception électronique et intégration systèmes, ainsi que sa solution de gestion centralisée du son dans l'habitacle.

' Grâce aux logiciels et technologies intégrés aux surfaces et à la structure du véhicule, Faurecia et Devialet offriront aux passagers une expérience à bord plus immersive et personnalisée, quels que soient la musique et les contenus qu'ils écoutent ' a déclaré Yann Brillat-Savarin, Vice-président exécutif en charge de la stratégie chez Faurecia.