Faurecia : objectifs fixés à horizon 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Faurecia annonce ses objectifs financiers à horizon 2022, dont une croissance annuelle moyenne des ventes qui devrait être supérieure à 5% entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 20,5 milliards d'euros en 2022. L'équipementier automobile estime que sa marge opérationnelle devrait atteindre 8% des ventes en 2022 (contre un objectif confirmé d'au moins 7% en 2019) et son cash-flow net, 4% des ventes d'ici 2022 grâce au programme 'Convert2Cash'. Ces objectifs devraient être atteints malgré une révision importante de la production automobile mondiale. Selon Faurecia, les volumes du marché devraient être légèrement négatifs en 2020 et progresser de 1% en moyenne en 2021 et 2022.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris 0.00%