Faurecia : objectifs à horizon 2025 Cercle Finance • 22/02/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - À l'occasion de sa journée investisseurs, Faurecia déclare tabler pour 2025 sur des ventes égales ou supérieures à 24,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle à plus de 8% des ventes et un cash-flow net à près de 4,5% des ventes. Sur la période 2021-25, l'équipementier automobile prévoit une croissance organique de ses ventes de 11% par an en moyenne, avec une surperformance moyenne de plus de 500 points de base, ainsi qu'un cash-flow net cumulé sur cinq ans de plus de quatre milliards. 'Grâce à sa position unique dans les solutions à hydrogène zéro émission, Faurecia s'imposera comme un leader de la mobilité hydrogène avec 500 millions d'euros de ventes en 2025 et plus de 3,5 milliards en 2030 (y compris Symbio à 100%)', estime-t-il en outre.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -2.74%