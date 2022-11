Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: nouveaux objectifs financiers pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Faurecia affiche de nouveaux objectifs financiers pour 2025, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 7% du CA et un flux de trésorerie net de 4% du CA.



L'équipementier précise que ces objectifs sont fondés sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, et tiennent compte du programme de cession d'un milliard d'euros qui doit être achevé d'ici à la fin de 2023.



Ce programme, associé à un objectif de génération de flux de trésorerie net supérieur à 1,5% du CA en 2023, doit contribuer à désendetter significativement le groupe dès la fin 2023, en vue d'atteindre un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5 fois à la fin de 2025.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.68%