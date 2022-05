Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: nouveau rebond au-dessus des 22,3 E information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - La valeur gagne ce matin près de 2% et affiche l'une des plus fortes performances du SBF120.



Le titre retrouve sa résistance du 17 mars : le mouvement de balancier entre 22,3 et 26,4E induit un potentiel jusque vers 30,5E.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.67%