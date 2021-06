Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : nomination d'un vice-président exécutif Cercle Finance • 07/06/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce ce jour la nomination d'Yves Andres au poste de vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility. Il succédera à Mathias Miedreich au cours du 4e trimestre 2021. Yves Andres a débuté sa carrière chez ZF en 2005. Deux ans plus tard, il rejoint Faurecia où il a occupé pendant 14 ans différents postes dans les domaines de la finance, des opérations industrielles, de la gestion clients et des ventes, en Europe et aux États-Unis. Yves Andres est actuellement vice-président senior Europe de Faurecia Clean Mobility, poste qu'il occupe depuis 2019. Âgé de 40 ans et de nationalité suisse, Yves Andres est diplômé de l'école polytechnique de Lausanne (2003) et titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'affaires de la Technische Universtät de Munich (2005).

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -0.34%