FAURECIA modifie et prolonge sa ligne de crédit syndiquée à long terme

(AOF) - Faurecia a signé le 28 mai un accord d'amendement et d'extension de sa ligne de crédit syndiquée, initialement signée en décembre 2014 et déjà renégociée en juin 2016 et juin 2018. Ce nouvel accord porte le montant total de la ligne de crédit, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d'euros, permettant à l'équipementier automobile de renforcer ses ressources financières et sa flexibilité à long terme.

L'accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026, avec deux options d'extension d'un an jusqu'en mai 2028. Il améliore également les autres conditions de la ligne de crédit.

Le taux d'intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025, date à laquelle le groupe vise à être neutre en CO2 sur ses périmètres 1 et 2.

Sur la base des faits scientifiques les plus rigoureux et les plus concluants, Faurecia a établi une feuille de route, validée par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et compatible avec la réduction nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C, l'objectif de l'Accord de Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.