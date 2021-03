FAURECIA met en oeuvre un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 2% du capital

(AOF) - Faurecia a signé avec un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'achat d'actions Faurecia dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 26 juin 2020. Comme annoncé récemment, l'équipementier automobile lance cette année un plan d'actionnariat salarié non dilutif dénommé « Faur'ESO » (Faurecia Employee Share Ownership) afin de renforcer le lien existant avec les collaborateurs en les associant étroitement au développement et à la performance du groupe.

Déployé dans 15 pays, ce plan porte sur un maximum de 2 % du capital social de la société.

A hauteur du nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de Faur'ESO, les actions rachetées seront annulées pour neutraliser la dilution ; pour le solde, elles seront conservées en vue de futures attributions d'actions aux salariés.

Ce mandat, signé le 16 mars 2021 (hier), porte sur le rachat d'un volume maximal de 2 760 716 actions Faurecia représentant un maximum de 2 % du capital social.

Les rachats au titre de ce mandat pourront être réalisés du 17 mars (inclus) au 29 avril (inclus) 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.