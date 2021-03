Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : mandat à un PSI pour des achats d'actions Cercle Finance • 17/03/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié 'Faur'ESO' (Faurecia Employee Share Ownership). Ce mandat, signé le 16 mars, porte sur le rachat d'un volume maximal de 2.760.716 actions représentant un maximum de 2% du capital social de l'équipementier automobile. Les rachats pourront être réalisés du 17 mars (inclus) au 29 avril (inclus) 2021. A hauteur du nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de Faur'ESO, les actions rachetées seront annulées pour neutraliser la dilution ; pour le solde, elles seront conservées en vue de futures attributions d'actions aux salariés.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.84%