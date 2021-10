Faurecia maintient ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Face à cet environnement, Faurecia a néanmoins enregistré une solide surperformance de ses ventes et confirme sa capacité à générer un fort levier opérationnel en 2021 ", a ajouté le dirigeant.

" L'environnement de marché est resté difficile au cours du trimestre écoulé, pénalisé par les conditions défavorables en matière de chaînes d'approvisionnement, notamment pour les semi-conducteurs, qui ont eu un impact négatif sur la production automobile et ont induit une grande volatilité dans les programmes des constructeurs automobiles ", a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.

Lors du troisième trimestre 2021, les ventes de Faurecia ont atteint 3, 43 milliards d'euros, en baisse de 10,4 % en données publiées sur un an et de -11,4 % en organique. Le groupe met néanmoins en avant sa forte surperformance de 780 points de base par rapport à la production automobile mondiale.

Concernant l'acquisition du groupe allemand Hella, Faurecia indique que le dossier est en bonne voie et confirme un " closing " pour début 2022.

(AOF) - A l’issue de son point d’activité du troisième trimestre 2021, Faurecia a maintenu ses perspectives 2021. Rappelons qu’elles avaient été abaissées le mois dernier. Sur l’ensemble de l’année, l’équipementier automobile vise des ventes annuelles d'environ 15,5 milliards d'euros avec une forte surperformance organique supérieure à +600 points de base, une marge opérationnelle comprise entre 6 % et 6,2 % ainsi qu’un cash-flow net à environ 500 millions d'euros.

