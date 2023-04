Faurecia: les objectifs des analystes après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 15:47

(CercleFinance.com) - Forvia (Faurecia) a affiché pour le premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 29% pour s'établir à plus de 6,64 milliards d'euros, avec notamment un important effet de périmètre lié à un mois additionnel de consolidation de Hella.



Suite à cette publication, plusieurs analystes ont publié leurs avis sur la valeur.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours ajusté de 29 à 30 euros, après un chiffre d'affaires du premier trimestre ressorti nettement au-dessus des attentes (+4,8%) avec une croissance organique de +17,6%.



'Les guidances 2023 et 2025 sont entièrement reconduites et nos BNA, ajustés en février de -8%/-3%/-3%, sont, cette fois, inchangés à la suite de cette publication', note l'analyste en charge de l'équipementier automobile.



'Sauf accident, après un premier semestre dont la marge d'EBITA est annoncée inférieure à celle du second semestre, un relèvement des guidances 2023 semble possible en juillet, le rebond peut donc se poursuivre', poursuit-il.



Stifel maintient également sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 29 à 30,5 euros.



Le bureau d'analyses met notamment en avant le CA de 6.6 milliards d'euros enregistré au 1er trimestre par Faurecia, tiré par une solide croissance organique de 17,6 %, notamment en Europe/Chine et par les activités Siège/Éclairage.



Par ailleurs, le directeur financier a déjà défini une trajectoire de rentabilité claire, ce qui suggère que la marge opérationnelle ajustée devrait augmenter au cours de l'année passant de 5% au 2nd semestre 22 à 5.3% au 1er semestre 23 puis 5.9% au 2nd semestre 23, estime le broker.



Dans ce contexte, l'analyste relève sa séquence de BPA 2023/24 de 9 % en moyenne.



UBS confirme pour sa part son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 20 E.



' Le dépassement des ventes au 1er trimestre devrait être de bon augure pour la dynamique des marges et le désendettement ' indique UBS dans son étude du jour.



Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2023, dont un chiffre d'affaires entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 5 et 6%, tout en se disant 'en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à horizon 2025'.