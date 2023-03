Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Faurecia: le titre porté par une note favorable information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - Faurecia gagne du terrain ce lundi à la Bourse de Paris à la suite de commentaires favorables de JPMorgan sur l'équipementier automobile, dont le bureau d'études fait l'un de ses quatre titres préférés au sein du secteur.



Peu avant 16h00, le titre prenait 3,8% et figurait parmi les plus fortes hausses du SBF 120.



Dans une note sectorielle, JPMorgan estime que les actions des groupes automobiles européens présentent encore un potentiel d'appréciation en dépit des incertitudes qui entourent le secteur.



Dans ce contexte, l'intermédiaire dit privilégier les titres Faurecia, Vitesco, Stabilus et Schaeffler en raison de leur bonne maîtrise des prix et leur potentiel prometteur en matière de résultats.



Concernant Faurecia, JPMorgan estime que le dossier dépend (1) du redressement de la rentabilité de ses activités en Amérique du Nord, (2) des effets de ses mesures de restructuration, (3) de la réalisation d'une croissance proche de 10% en Asie et (4) d'une forte croissance dans les sièges automobiles.



L'analyste affiche une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 39 euros sur le titre.