Faurecia : le titre gagne plus de 1% après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Faurecia termine la journée en hausse de plus de 1% après la publication des trimestriels Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 58 euros sur la valeur, qui reste dans sa liste favorite, au lendemain d'une publication trimestrielle sans surprise après l'avertissement du mois de septembre. Le bureau d'études précise que ses BNA estimés pour l'équipementier automobile ne sont pas encore calculés en intégrant Hella dont l'OPA en cours se terminera le 11 novembre, mais qu'il ajuste ses BNA de -4,5% sur 2021. 'Le niveau d'activité devrait rester erratique au quatrième trimestre, mais le groupe réitère l'intégralité de ses guidances 2021, la visibilité est loin d'être satisfaisante et quelques risques pèsent sur le FCF et sur l'activité sièges', explique l'analyste. Faurecia a publié, hier, un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2021 en baisse de 11% en organique à 3 426 ME. ' Cette performance est ressortie très légèrement inférieure aux attentes (-2%) en raison de l'environnement de production encore plus faible qu'anticipé (-19.2% contre -17.5%e) ' indique Oddo L'analyste souligne que le CFO s'est montré confiant quant à sa capacité à atteindre les objectifs malgré l'environnement encore plus difficile. ' Faurecia prévoit : 1/ un CA de ~15,5 MdE avec une surperformance de >+600 pb ; 2/ une MOP de 6,0-6,2% ; 3/ un FCF de ~500 ME. Nous nous situons au milieu de ces fourchettes (15,5 MdE, 6,1% et 488 ME), tout comme le consensus ' indique le bureau d'analyses. Oddo laisse son objectif de cours (basé sur 2022) inchangé à 60 E et maintient Faurecia comme Top Pick équipementiers avec un conseil à Surperformance.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.23%