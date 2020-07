Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia-Le Covid pèse au S1, rebond du cash flow en vue au S2 Reuters • 27/07/2020 à 07:50









(Actualisé avec précisions) PARIS, 27 juillet (Reuters) - Faurecia EPED.PA a fait état lundi d'une forte baisse de ses résultats semestriels, impactés par l'épidémie de coronavirus, mais dit prévoir un rebond de son cash flow net au second semestre grâce à ses mesures d'économies. L'équipementier automobile, spécialisé dans les sièges, le cockpit et la dépollution des voitures, a vu son chiffre d'affaires chuter de 31,2% sur les six premiers mois de l'année et enregistré une hémorragie de cash flow net de 1,045 milliard d'euros à cause de l'arrêt général de la production de véhicules. Le groupe, qui est parvenu malgré tout à engranger 12 milliards d'euros de prises de commandes au premier semestre, compte renouer au second semestre avec un cash flow net de 600 millions d'euros environ grâce à la poursuite de la restructuration de ses sites industriels, de la flexibilisation de ses coûts de main-d'oeuvre et du contrôle de ses frais généraux et administratifs. "À moyen terme, nous nous focalisons sur nos priorités clés dans un nouvel environnement de marché post-Covid et nous sommes confiants quant à notre capacité à atteindre notre ambition de rentabilité et de génération de trésorerie pour 2022", a déclaré Patrick Koller, directeur général du groupe détenu à 46,3% par PSA PEUP.PA . Faurecia a ainsi confirmé son objectif d'une marge opérationnelle d'environ 8% à l'horizon 2022, mais revu à la baisse celui de ses ventes, attendues désormais à plus de 18,5 milliards d'euros et non plus 20,5 milliards. Le groupe ne prévoit pas en effet de retour à la normale du niveau de la production mondiale de véhicules avant 2022-2024. Il espère toutefois profiter des tendances qui ont émergé ou se sont renforcées lors de la crise provoquée par le Covid, notamment l'accélération de la course à l'électrification grâce à ses activités dans la pile à combustible et les réservoirs à hydrogène. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.79% PEUGEOT Euronext Paris -1.75%