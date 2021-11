Faurecia lance une émission obligataire senior de 1 milliard d’euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les objectifs de performance qui impactent les conditions des obligations durables sont liés à cet objectif de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.

Le lancement de cette première émission obligataire " Sustainability-Linked " s'inscrit dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025.

Faurecia utilisera le produit net de l'offre pour préfinancer une partie en numéraire de l'acquisition envisagée de Hella. Le 14 août dernier, Faurecia a annoncé son intention de combiner Faurecia et Hella afin de créer le 7e équipementier automobile mondial.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.