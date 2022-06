Faurecia lance une augmentation de capital d’environ 705 millions d’euros

(AOF) - Faurecia (-5,17% à 24,20 euros) annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant d’environ 705 millions d’euros. Le produit de l’opération sera utilisé par Faurecia pour refinancer partiellement l’acquisition d’Hella en permettant de rembourser une partie du crédit-relais mis en place.

Dans le détail, Faurecia va émettre plus de 45 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 15,50 euros, ce qui laisse apparaître une décote de 39,3% par rapport au cours de clôture d'hier. La période de souscription se déroulera du 9 au 17 juin.

" Tous les actionnaires du tour de table (Famille Hueck, Exor, Peugeot 1810 et BPI France) suivent cette augmentation de capital à hauteur de leurs droits, représentant au cumul 19,3% du capital ", relève Invest Securities.

Pour rappel, c'est en août dernier que Faurecia avait annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans le capital de son homologue allemand Hella. L'opération a été finalisée en début d'année.

L'entité combinée a pris le nom ombrelle de Forvia, qui est le 7ème équipementier automobile mondial.

Pour 2022, Forvia vise des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 4 % et 5 % et un cash-flow net à l'équilibre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième équipementier mondial, créé en 1999; nouveau nom "Forvia" en remplacement de "Faurecia", à la suite de son rapprochement avec l’allemand Hella ;

- Ventes de 15,6 Mds€, réparties en 6 activités : la mobilité propre, l’éclairage, les systèmes d’intérieur, les sièges, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie) et les solutions de cycle de vie des véhicules ;

- Modèle d’affaires fondé sur la sécurité, la durabilité, la fiabilité de systèmes centrés sur la data et sur l’innovation ;

- Capital contrôlé à 46,34 % par Peugeot, Michel de Rosen présidant le conseil de 12 administrateurs, Patrick Koller étant directeur général ;

- Dette nette de 3,5 Mds€ face à 3,7 Mds€ de capitaux propres avec un effet de levier de 1,6.

Enjeux

- Stratégie d’innovation : 77 centres de R&D et portefeuille de près de 15 000 brevets : écosystème dédié soutenu par les partenariats académiques et technologiques, partenariats industriels pour la neutralité carbone du groupe (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), l’intelligence artificielle (Accenture), le cloud (Microsoft), l’analyse des données (Palantir) et la cybersécurité (GuardKnox), collaboration ou acquisition de startups et co-entreprises (Michelin, Aptoide) ;

- Stratégie environnementale « inspired to care » visant à la neutralité carbone des scopes 1 et 2 en 2025 et la neutralité totale pour 2030 : via l’éco-conception et les investissements, pour 1,1 Md€, dans les technologies durables de 2021 à 2025, émissions obligataires « vertes », publiques et privées.

Défis

- Anticipation, malgré la reprise du Covid en Chine, d’une élimination progressive au 2nd semestre de la pénurie de semi-conducteurs, notamment en Europe, 1er marché du groupe ;

- Rapprochement opérationnel avec HELLA, intégré depuis fin janvier 2022;

- Maintien de la solidité financière après le report à mi-2023 au plus tard de l’augmentation de capital nécessaire au financement de l’achat de HELLA, via un doublement à 1 Md€ du programme de cessions ;

- Objectifs 2022 : après un 1er trimestre dynamique, ventes de 23 à 24 Mds€, marge opérationnelle autour de 4 à 5 % et levier de dette inférieur à 3,5 ;

- Suspension du versement du dividende au titre de 2021.

Objectifs revus à la baisse

Du fait des pénuries, les chaînes de montage des constructeurs doivent parfois s'arrêter, se répercutant sur l’activité des équipementiers, qui les alimentent en flux tendus. A cela s’ajoute le bond du prix des matières premières et de l'énergie, détériorant les marges. Plusieurs équipementiers, parmi lesquels Plastic Omnium et Forvia (ex Faurecia), avaient ainsi abaissé leurs perspectives en 2021.