(AOF) - Faurecia lance son offre publique d'achat sur Hella. Le prix de l'offre est de 60 euros par action en numéraire. La première période d'offre s’ouvre aujourd'hui et se terminera le 25 octobre prochain. Une deuxième période d'offre devrait s’ouvrir le 29 octobre pour se terminer le 11 novembre prochain. Au cours de ces périodes, les actionnaires de Hella ont la possibilité d'accepter l'offre et d'apporter leurs actions. Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera naissance au 7ème équipementier automobile mondial.