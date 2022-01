Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Faurecia: l'UE autorise l'acquisition de Hella information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 16:55

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Hella GmbH &Co. KgaA (Hella),une société basée en Allemagne, par Faurecia SE, basée en France.



Hella est un équipementier automobile spécialisé dans la production de pièces, produits d'éclairages et produits électroniques notamment, quand Faurecia est principalement actif dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers, dans les domaines des sièges, des intérieurs, de la mobilité propre et de l'électronique.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulève pas de problème de concurrence car les entreprises ne sont pas des concurrents proches et l'opération ne donne lieu qu'à une augmentation très faible de leur part de marché cumulée. En outre, des concurrents puissants demeurent sur les marchés concernés.