Faurecia : inquiétante cassure des 31,5E du 3/11/2020 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 18:32









(CercleFinance.com) - Faurecia (-15% à 29,3E) valide une inquiétante cassure des 31,5E (support du 3/11/2020 et 14/12/2018) qui débouche sur le test du support des 29E de la mi-mai 2020.

En cas de rupture, possible glissade supplémentaire vers la zone des 26,5E puis risque de retracement des 22E (plancher des 20/10/2014 puis 18/03/2020).







