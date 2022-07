Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: Hella cède ses parts dans HBPO information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 08:47









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce que sa filiale Hella a signé un accord de cession de sa participation de 33,33% dans HBPO à son co-actionnaire, Plastic Omnium, pour un prix d'achat convenu d'environ 290 millions d'euros.



Cette annonce marque une première étape importante dans le programme de cession d'actifs non stratégiques du groupe Forvia pour un milliard d'euros d'ici fin 2023, lequel fait partie du plan déployé par l'équipementier automobile pour réduire sa dette nette.



Cette cession représente près de 30% de l'objectif total annoncé pour le programme de désinvestissement. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, avec une finalisation prévue au quatrième trimestre 2022.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.48%