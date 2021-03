Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : grimpe vers 47,5E (nouveau record 2021) Cercle Finance • 08/03/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Faurecia efface la résistance des 47E du 22 février et grimpe vers 47,5E (nouveau record 2021): le prochain objectif se situe vers 50,6E, l'ex-pic du 17 décembre 2019. En cas de repli, la base du canal haussier moyen terme (inauguré le 11 janvier) gravite vers 42,5E.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.81%