Faurecia : gare à la cassure des 37,8E (rechute vers 34E) information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 13:23









(CercleFinance.com) - Le sursaut vers 40E du 23 juillet fait long feu et le titre rechute vers son plancher des 38E du 19/07. Ce plancher étant menacé (incursion vers 37,7E plancher majeur du 11 janvier), il n'est pas exclu de voir le cours se dégrader jusque vers 34 puis 33,8E, le plancher de début puis fin septembre 2020

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -4.55%