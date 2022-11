Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : 'gap' sous 14,665E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 13:32









(CercleFinance.com) - Faurecia ouvre un 'gap' de rupture (canal haussier invalidé) sous 14,665E et retombe au contact du support des 13,2E du 6 septembre... ce qui pourrait constituer l'ébauche d'une tête/épaules inversée (qui serait validée au-delà des 15,6E).





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -9.27%