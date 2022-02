Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: fuse à la hausse vers 41,5E information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Faurecia qui vient rebondir sur 38,6E fuse à la hausse vers 41,5E, c'est à dire au contact du plancher du 13 janvier.

Le prochain objectif à la hausse serait le retracement de l'ex-zénith des 44E des 18/08 et 14/10/2021, puis le récent sommet des 45E du 11 et 17 janvier.







Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.29%