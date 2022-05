Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia (Forvia): vers une rechute périlleuse sous les 19E? information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - Forvia (ex-Faurecia) s'apprête à enfoncer un second plancher crucial long terme : après les 22E (qui remontait au 13/10/2014 et 13/11/2013), à savoir celui des 18,9E des 20/08 et 28/08/2013.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 17,63E du 3 juillet 2013, ou des celui des 16,47E du 29 mai 2013.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.43%