Faurecia: forte hausse du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Faurecia publie un chiffre d'affaires de 6,6 MdsE au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 92,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'industriel profite d'un effet périmètre lié à la consolidation de Hella (+53,6%), d'un effet devises (+7,9%) et d'une croissance organique à périmètre et taux de change constants (+30,9%).



Dans ces conditions, Faurecia révise à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur un chiffre compris entre 24,5 et 25,5 MdsE, contre de 23 à 24 MdsE dans la précédente estimation.



'Au cours du trimestre, nous avons surperformé dans toutes nos principales zones géographiques : en Europe, où la disponibilité des semi-conducteurs s'est légèrement améliorée, mais aussi en Amérique du Nord et en Chine, où a été enregistrée une forte reprise après les mesures de confinement liées à la COVID dans des villes importantes', analyse Patrick Koller, directeur général de Faurecia.