Faurecia: feu vert de Bruxelles au rachat de Hella

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce l'autorisation par la Commission européenne de l'acquisition par Faurecia d'une participation majoritaire dans Hella, la dernière autorisation qui était requise de la part des autorités réglementaires.



Ainsi, toutes les conditions suspensives sont désormais satisfaites pour la réalisation de la transaction avec la famille Hueck annoncée le 14 août 2021 et pour le règlement-livraison de l'offre publique d'achat des actions Hella.



L'équipementier automobile français acquerra un total de 79,5% de Hella. Le règlement-livraison de l'OPA, ainsi que la réalisation de la transaction avec le pool familial Hueck, interviendront dans les dix prochains jours ouvrés.





Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.60%