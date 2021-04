Faurecia fait un peu mieux que prévu au premier trimestre et confirme ses objectifs annuels

Dans ce cadre, et en l'absence de nouveau confinement de grande ampleur, l'équipementier automobile a confirmé ses objectifs annuels. (Crédits photo : Wikimedia Commons - )

(AOF) - Faurecia a débuté l'année sous de bons auspices en dépassant les attentes du marché. Lors du premier trimestre, l'équipementier automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, en hausse de 8,9 % sur un an à données publiées et de +12,2 % à périmètre et taux de change constants. Le consensus visait 3,93 milliards d'euros. La croissance a été particulièrement forte en Chine, où les revenus ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019. Après avoir pris jusqu'à 1,5 % dans les premiers échanges, le titre cède désormais 0,33 % à 48,43 euros sur la place de Paris.

Les investisseurs sont exigeants avec une valeur qui affiche un gain de 56 % sur un an. Ils constatent d'ailleurs que la croissance organique traduit une légère sous performance (-0,6 point) par rapport à la production automobile mondiale, en raison d'un fort effet mix géographique défavorable.

Pourtant, Faurecia a de quoi se projeter dans l'avenir avec confiance. Suite à son détachement de PSA , le groupe dispose désormais d'un flottant qui représente 85 % de son capital, d'un actionnariat international élargi et d'une liquidité accrue.

" Au second trimestre et en tenant compte des effets négatifs de la pénurie de composants électroniques, nous afficherons une très forte croissance organique des ventes et surperformance, grâce au démarrage de production de nouveaux programmes ", a ajouté Patrick Koller.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Faurecia anticipe toujours un rebond de la production automobile mondiale à 76,6 millions de véhicules, soit une hausse de 8 % par rapport à 2020.

Dans ce cadre, et en l'absence de nouveau confinement de grande ampleur, l'équipementier automobile a confirmé ses objectifs annuels. Pour 2021, le groupe table sur des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle d'environ 7 % (proche des niveaux pré-Covid) et un cash flow net d'environ 500 millions d'euros.

" Dans l'ensemble, si nous ne voyons pas nécessairement le consensus évoluer à la hausse suite à cette publication, cela renforcera probablement la confiance sur la capacité du groupe à atteindre ses objectifs annuels, tout en confirmant qu'ils peuvent être considérés comme conservateurs à condition que la pénurie de semi-conducteurs et la situation sanitaire s'améliorent comme nous le pensons ", a commenté Oddo BHF.

Pour le broker, Faurecia a très bien démarré la saison et ses performances représentent une base de comparaison élevée pour ses pairs. De ce fait, l'analyste a réitéré son opinion Surperformance sur le titre Faurecia, associée à un objectif de cours de 60 euros.

Notons également que Faurecia a confirmé ses objectifs 2022 (des ventes d'au moins 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8% et un cash-flow net d'environ 750 millions d'euros) et ses perspectives 2025 (des ventes d'au moins 24,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8% et un cash flow net d'environ 1,1 milliard d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.