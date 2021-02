FAURECIA : exercice 2020 difficile, mais perspectives encourageantes

(AOF) - Faurecia a accusé en 2020 une perte nette de 379 millions d'euros, contre un bénéfice de 590 millions d'euros en 2019. Le Le résultat opérationnel de l'équipementier automobile s'est établi à 406 millions d'euros, contre 1,283 milliard d'euros en 2019. Il a représenté 2,8% des ventes. L'Ebitda s'est établi à 1,679 milliard, contre 2,404 milliards en 2019. Au second semestre 2020, la marge d'Ebitda a représenté 13,8 % des ventes contre 13,5 % sur l'exercice 2019, a précisé le groupe.

Les ventes ont atteint 14,654 milliards, soit une baisse de 17,5 % en données publiées et de 19,6 % sur une base organique.

Faurecia a cependant terminé l'exercice avec un record de prises de commandes à 26 milliards d'euros, soit 72 milliards cumulés sur les 3 dernières années.

Le groupe a souligne que son cash-flow net ressortait supérieur à un milliard au second semestre, compensant le premier semestre.

Faurecia a ainsi reconstitué une liquidité élevée, au-dessus du niveau d'avant crise.

Dans ce cadre, le groupe a annoncé le retour du paiement de dividende à un euro par action.

Pour 2021, Faurecia anticipe un rebond de la production automobile mondiale à 76,6 millions de véhicules en 2021, soit une hausse de 8 % par rapport à 2020.

Cette hypothèse est plus prudente que les prévisions d'IHS Markit de février 2021 de 80,9 millions de véhicules.

Sur la base de cette hypothèse selon laquelle la production automobile mondiale devrait atteindre 76,6 millions de véhicules en 2021, Faurecia table sur des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et sur une marge opérationnelle d'environ 7 % des ventes, proche des niveaux pré-Covid.

Le cash-flow net est attendu de l'ordre de 500 millions d'euros pour un ratio dette nette/Ebitda inférieur à 1,5 en fin d'exercice ; cet objectif tient compte d'une sortie de trésorerie d'environ 180 millions d'euros liée aux restructurations.

Lors de la réunion investisseurs qui se tient aujourd'hui, Faurecia présentera ses nouvelles perspectives pour les années suivantes.

Dans un communiqué distinct, le groupe révèle d'ores et déjà qu'il vise des ventes supérieures à 24,5 milliards d'euros d'ici à 2025. A cette date, la marge opérationnelle devrait dépasser les 8%.

De plus, Faurecia a annoncé que Stellantis distribuera en nature à ses actionnaires ses actions Faurecia, représentant environ 39 % du capital de l'entreprise.

Cette distribution augmentera son flottant jusqu'à environ 85 %, améliorera son profil sur les marchés financiers et lui permettra d'affirmer sa stratégie commerciale en tant qu'entreprise indépendante, a estimé le groupe.

Enfin, Faurecia dit tabler sur une production automobile mondiale de 82,3 millions de véhicules en 2022 et de 90,9 millions en 2025. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 5,2 % entre 2020 et 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.