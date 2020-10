FAURECIA et GAUSSIN : partenariat dans les véhicules à hydrogène

(AOF) - Faurecia et Gaussin annoncent la signature d'un partenariat visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène Faurecia. Embarquant 5 kilogrames d'hydrogène à 350 bars et offrant une autonomie allant jusqu'à 12 heures d'utilisation, les systèmes de stockage seront développés et produits par Faurecia depuis son centre d'expertise mondial de Bavans, dédié aux réservoirs à hydrogène.

Les livraisons de ces systèmes débuteront avant la fin de l'année 2020 pour deux types de véhicules Gaussin : l'ATM-H2 dédié au transport en centre logistique d'une capacité de traction de 38 tonnes et l'APM-H2, adapté aux transports portuaires, pouvant tracter jusqu'à 75 tonnes.

Christian Gaussin, Président de Gaussin a déclaré : " Le lancement cette semaine de nos premiers véhicules à hydrogène est une étape importante dans la stratégie de Gaussin visant à offrir une gamme complète de véhicules zéro émission ".

Mathias Miedreich, Vice-Président Exécutif de Faurecia Clean Mobility, a ajouté : " Le système de piles à combustible est parfaitement adapté aux usages intensifs des véhicules nécessitant une forte puissance et une autonomie accrue, tout en étant zéro émission. Ce partenariat français, au rayonnement mondial, constitue donc une étape importante dans la stratégie hydrogène de Faurecia visant à proposer des solutions zéro émission pour les véhicules utilitaires, off-road et les applications industrielle ".