Faurecia équipera Hyvia avec sa nouvelle génération de solutions de stockage à hydrogène

(AOF) - Faurecia, société du Groupe Forvia, a été retenue par Hyvia, une joint-venture entre le groupe Renault et Plug. Faurecia fournira des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault Master H2-TECH, fabriqué en France. Les systèmes de stockage d'hydrogène seront produits dans l'usine de Faurecia située à Allenjoie, en France, ayant une capacité de production de plus de 100 000 réservoirs par an. Le lancement aura lieu au Mondial de l'Auto de Paris.

Ce sera la première production en grande série de Hyvia. En s'appuyant sur sa solide expérience d'équipementier de premier rang pour le marché automobile, Faurecia apporte son savoir-faire en matière de système de stockage d'hydrogène pour les véhicules utilitaires légers, en proposant une solution qui ne fait aucun compromis entre la charge utile, l'espace disponible et l'autonomie.

Faurecia confirme son ambition d'accompagner ses clients dans leur stratégie zéro émission en fournissant des systèmes complets de stockage d'hydrogène, les meilleurs en la matière, garantis par une solide feuille de route d'innovation et incluant des services de maintenance.

Faurecia et Hyvia ont récemment été confirmés comme parties prenantes du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC), ce qui positionne les deux partenaires comme des acteurs clés de l'écosystème français de l'hydrogène.

Faurecia et Hyvia sont deux sociétés basées en France. La production des réservoirs de stockage d'hydrogène de Faurecia aura lieu dans l'usine d'Allenjoie (France), la première usine de production de masse de Faurecia pour les systèmes de stockage d'hydrogène. Cette usine est équipée du meilleur processus de fabrication, de solutions avancées en matière de traçabilité et de capacités de test internes efficaces.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième équipementier mondial, créé en 1999 sous le nom Faurecia ;

- Ventes de 15,6 Mds€, réparties en 6 activités : la mobilité propre, l’éclairage, les systèmes d’intérieur, les sièges, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie) et les solutions de cycle de vie des véhicules ;

- Modèle d’affaires visant à devenir le partenaire d'innovation et d'intégration préféré des constructeurs automobiles mondiaux ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 % et, pour 12 %, les actionnaires stratégiques -Elior (5,05 %), Peugeot 1810 (3,02 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 12 administrateurs, Patrick Koller étant directeur général ;

- Maintien de la solidité financière après l’acquisition de HELLA ayant généré une dette nette de 8,4 Mds€ à fin juin 2022 : augmentation de capital en juin et refinancements assurés par une convention bancaire et un programme de cessions d’actifs non stratégiques de 1,5 Md€ d’ici fin 2023.

Enjeux

- Vers un nouveau plan stratégique 2025 attendu pour l’automne ;

- Stratégie d’innovation : 63 centres de R&D et portefeuille de près de 15 000 brevets : écosystème dédié soutenu par les partenariats académiques et technologiques, partenariats industriels pour la neutralité carbone du groupe (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), l’intelligence artificielle (Accenture), le cloud (Microsoft), l’analyse des données (Palantir) et la cybersécurité (GuardKnox), collaboration ou acquisition de startups et co-entreprises (Michelin, Aptoide) ;

- Stratégie environnementale « inspired to care », validée par le SBTi et visant à la neutralité carbone des scopes 1 et 2 en 2025 et la neutralité totale en 2045 :

via l’éco-conception, l’énergie renouvelable et les investissements, pour 1,1 Md€, dans les technologies durables de 2021 à 2025, création d’une division matériaux durables soutenue par des partenariats : Veolia pour 30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés d’ici 2025 / SSAB (acier vert) pour des structures de sièges à très faible empreinte CO2 / le conglomérat GravitHy pour le projet industriel, à Fos-sur-Mer, de production d'acier décarboné / solutions hydrogènes -systèmes de piles, camions et stockages- proposées en partenariat / émissions obligataires « vertes », publiques et privées ;

- Prises de commandes supérieures à 15 Mds€ à fin juin, dans les activités stratégiques et rentables : électronique (5 Mds€), 4,7 Mds€ pour les véhicules électriques, 4,1 Mds€ pour la Chine et 8,7 Mds€ dans les véhicules premium et les SUV.

Défis

- Rapprochement opérationnel avec HELLA, intégré depuis fin janvier (250M€ d’économies de coûts attendues pour 2025) ;

- Impact de l’inflation : compensé à 80 % au 1 er semestre par la répercussion sur les prix de ventes et des politiques contractuelles avec fournisseurs et clients, qui sera pleinement efficiente au 2 nd semestre ;

- Impact des risques de pénurie d’énergie en Europe : stock de sécurité d’un montant de 100 M€ ;

- Après une hausse de 9 % des ventes et une perte nette de 296 M€ au 1 er semestre, objectifs 2022 confirmés : ventes de 23 à 24 Mds€, marge opérationnelle de 4 à 5 %, autofinancement libre à l’équilibre et levier de dette de 3 ;

- Suspension du versement du dividende au titre de 2021.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.