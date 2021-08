Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : entouré après l'accord pour acquérir Hella information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Faurecia bondit de plus de 9% après un accord conclu par l'équipementier automobile français pour acquérir son pair allemand Hella, pour une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros, transaction dont la clôture est prévue début 2022. L'accord prévoit le lancement d'une OPA sur les actions Hella au prix de 60 euros par action (60,96 euros en incluant un dividende) et l'acquisition, au même prix, de la participation de 60% du 'pool familial', payé en numéraire et en actions nouvelles. 'Si Faurecia n'était pas le candidat le plus naturel, cette acquisition va lui permettre d'accélérer sa transformation, bien que cela se fasse au prix fort', juge Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros. Le bureau d'études estime que Faurecia va pouvoir, enfin, monter en gamme, ce qui 'pourrait, enfin, enclencher un rerating du titre dont la valorisation est restée (trop) faible'. 'L'exécution sera clé mais le risk/reward nous semble favorable', ajoute-t-il.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +11.22%