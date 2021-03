Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : en recul vers les 44E Cercle Finance • 23/03/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - En baisse pour la quatrième séance consécutive, Faurecia poursuit un recul en direction du support oblique gravitant vers les 44E (correspondant aux 38,4E du 11/01 et aux 42E du 02/03) sur lesquels il pourrait reprendre appui.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -3.07%