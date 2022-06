Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: en belle progression, un broker ajuste son conseil information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 17:36









(CercleFinance.com) - Faurecia gagne près de 4% à Paris, profitant notamment d'une analyse de Jefferies qui a relevé aujourd'hui sa recommandation sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé de 28 euros.



Maintenant que l'augmentation de capital est finalisée, le courtier américain s'attend à ce que l'attention du marché se porte sur le redressement au niveau des volumes et des prix.



Selon Jefferies, Faurecia est un titre idéal à détenir dans l'optique d'une reprise de l'activité.



Le broker dit aussi s'attendre à de bonnes surprises potentielles au niveau des résultats de l'équipementier automobile, qui se traite actuellement en Bourse sur de faibles multiples de valorisation d'un point de vue historique.



Enfin, Jefferies estime que des cessions d'actifs pourraient également faire office de catalyseurs au cours des mois qui viennent.





