Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : émission de 400 ME d'Obligations senior Vertes Cercle Finance • 17/03/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Faurecia annonce aujourd'hui son intention de lancer une émission de 400 millions d'euros d'Obligations senior Vertes à échéance 2029. Elle constitue la première émission d'obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le Groupe en mars 2021. ' Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Vertes pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets ' verts ' éligibles conformément à son Green Bond Framework ' indique le groupe.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +3.99%