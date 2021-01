Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : efface les 42,8E, s'ouvre la route des 46E. Cercle Finance • 20/01/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Après la fausse sortie baissière sous 39,4E, Faurecia a rebondi sur 38,4E le 11 janvier. Le titre se redresse depuis que Peugeot n'est plus majoritaire au capital et pulvérise la résistance des 42,8E des 27/11 et 18/12/2020: le titre se hisse vers 44,5E et pourrait progresser jusque vers 46E, le double zénith des 19/20 janvier et 17 février 2020.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +5.59%