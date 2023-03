Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : double la mise avec +3% à 18,85E information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Faurecia double la mise avec +3% à 18,85E, soit +6% en 48H, et vient affronter la résistance des 18,9E qui 'tient' depuis le 21 mars.

Plusieurs obstacles se profilent à court terme, et notamment 19,45E (testé le 3 février) puis 19,70E, l'ex-plancher du 24 février.





