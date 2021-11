Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : dévisse sous les 37,5E, 36E en vue information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Faurecia qui abaisse ses objectifs de ventes (pénuries de pièces, retards d'approvisionnement) dévisse de -7% sous les 37,5E. Le titre ouvre un second 'gap' consécutif, sous 42,5E (après 43,57E le 26/11) et se dirige tout droit vers un retracement du double-plancher des 36E des 9 août et 21 septembre.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -5.90%