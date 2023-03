Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : dévisse sous les 21E, puis les 20E... danger information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Faurecia retombe reperd 8% et retombe sous les 20E.

Le titre pulvérise son support oblique moyen terme qui gravite vers 21E, ce qui invalide la tendance haussière moyen terme, avec le comblement du 'gap' des 19,075E du 15 février en ligne de mire.







Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -9.22%