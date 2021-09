Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : développe des sièges à très faible empreinte CO2 information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Faurecia va développer des structures de sièges à très faible empreinte CO2 en partenariat avec SSAB. Ce partenariat fait de Faurecia le premier équipementier automobile à explorer l'acier sans énergie fossile avec SSAB et marque une étape majeure dans son ambition vers la neutralité CO2. Fin 2019, Faurecia a défini un plan ambitieux visant à devenir neutre en CO2 pour ses émissions internes d'ici 2025 (scopes 1&2) et à réduire de moitié ses émissions de scope 3 d'ici 2030. SSAB fournira à Faurecia l'acier sans énergie fossile, en utilisant de l'hydrogène et de l'électricité décarbonée au lieu du charbon à coke et d'autres combustibles fossiles traditionnellement utilisés pour fabriquer l'acier.

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +0.10%