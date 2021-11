Faurecia détiendra 79,5% d’Hella à l’issue de son offre publique d’achat

(AOF) - La période additionnelle d’acceptation de l’offre publique volontaire d’achat des actions Hella lancée par Faurecia le 27 septembre dernier s’est achevée le 11 novembre 2021. Au total, les actionnaires d’Hella ont apporté environ 21,7 millions d’actions au cours de la période d’offre. Lors de la réalisation de l’opération, Faurecia détiendra ainsi 79,5% de l’équipementier automobile allemand.

Cela représentera pour Faurecia un investissement de 5,3 milliards d'euros. Le groupe explique que cela lui permettra de bénéficier d'une plus grande flexibilité financière, en comparaison des 6,7 milliards d'euros que représentent 100% des actions Hella (à 60 euros par action).

Avec une participation de 79,5%, et compte tenu de la forme sociale de Hella, Faurecia confirme la mise en oeuvre des synergies identifiées et du plan d'optimisation dès le premier jour suivant la réalisation de l'opération.

" Faurecia se réjouit du résultat favorable de son offre publique d'achat volontaire des actions Hella. Nous avons conçu une organisation et une gouvernance durables nous permettant d'être efficaces dès le premier jour ", a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.

La réalisation de l'opération, comprenant le règlement-livraison de l'offre publique, reste soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires. La réalisation de l'opération est attendue au début de l'année 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers : Une reprise lente

Après une mauvaise année 2020, certains acteurs tablent sur un retour très progressif au niveau d’activité précédent la crise: pas avant 2024-2025.

La pandémie mondiale a lourdement pesé sur les comptes de Valeo, Faurecia et Plastic Omnium.

2020, mauvaise année pour les équipementiers français.

Ils ont tous les trois conclu 2020 en affichant des pertes, malgré un redressement au second semestre. Faurecia a enregistré 379 millions d'euros de pertes l'an passé. Ses ventes ont dégringolé de 35,4% au premier semestre, suite à l'arrêt de la production automobile en Chine, puis en Europe et aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires a reculé de près de 20%, à 14,6 milliards d'euros, sur l’ensemble de l’année et son taux de marge opérationnel s’est replié de 7,2% à 2,8%.

Son concurrent, Plastic Omnium, a affiché un chiffre d'affaires en recul de 16,7 % en 2020, à 7,7 milliards d’euros. Les frais de personnels et frais généraux ont été réduits de 240 millions d'euros et les investissements de 27 %. En incluant 250 millions de dépréciations d'actifs, sa perte nette atteint 251 millions en 2020.

Valeo a, lui, subi une chute de son chiffre d'affaires de 16%, à 16, 4 milliards d'euros, et une perte nette légèrement supérieure au milliard d'euros.

L’hydrogène, nouvel eldorado pour les équipementiers

La fabrication d’hydrogène vert est une alternative aux batteries électriques. Bosch, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, va investir d’ici à 2024 un milliard d’euros dans les piles à combustible, qui transforment l’hydrogène en électricité. Le groupe allemand prévoit que le marché de l’hydrogène vert représentera en Europe près de 40 milliards d’euros d’ici à 2030, avec des taux de croissance annuels de 65%. Il estime que le marché des composants de piles à combustible mobiles, destinés aux véhicules, représentera environ 18 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie.

Les équipementiers automobiles français cherchent également à capter une partie de ce marché. Michelin et Faurecia misent sur leur filiale Symbio, qui produit des piles à combustible. Plastic Omnium souhaite devenir un leader mondial de l’hydrogène d’ici à 2030 et réaliser 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à cette date-là.