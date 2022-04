Faurecia: des brokers abaissent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 15:01

(CercleFinance.com) - Stifel a réaffirmé mercredi son conseil d'achat sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 43 à 38,5 euros.



'Le premier trimestre n'a pas été mauvais', estime l'analyste, qui note qu'à 5,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté d'un tiers, grâce à la première consolidation de Hella, récemment acquise et qui a contribué pour plus d'un milliard d'euros à l'activité.



La croissance organique a été modeste mais positive (+1,1 %), dépassant de 530 points la croissance à long terme, ajoute-t-il.



D'après l'intermédiaire, les prévisions pour l'exercice 2022 impliquent une croissance organique limitée, le groupe envisageant un chiffre d'affaires de 23-24 milliards d'euros pour 2022, ce qui correspond à une croissance de 4,9%.



'Toutefois, si l'on ne tient pas compte des augmentations de prix (environ 4,2%), la croissance organique est plus proche de 0,7%', relève-t-il.



Et les incertitudes augmentent, note encore le broker: 'il est délicat de parler de 'creux macro'. Cependant, le scénario de Faurecia est aujourd'hui plus conservateur que le nôtre (+3.8%), et les coûts de production ont été réduits. Mais l'inflation pourrait impacter l'ensemble de 200 millions d'euros supplémentaires.'



Invest Securities confirme également son opinion à achat car la chute de l'action est de -51% depuis janvier. Faurecia est retirée de sa liste favorite Invest-Securities.



L'analyste estime que cette publication a été mal accueillie (-10,7% en clôture). ' Ce n'est pas à cause du CA publié au-dessus des attentes mais en raison des guidances 2022, qui étaient dévoilées après intégration de Hella ' indique Invest Securities.



' La marge d'EBITA 2022 est guidée à 4%/5% là où nous attendions près de 7% tout comme le consensus. La guerre a changé le contexte. Le futur Forvia va devoir accélérer les cessions d'actifs et couper son dividende pour sauver le FCF 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nos BNA 2022/24e sont coupés de -52%/-47%/-37,5% sur un scénario bas de fourchette et notre objectif de cours ressort à 37,4E contre 61E '.