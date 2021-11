Faurecia : des analystes confirment leurs conseils

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé hier ajuster sa guidance 2021, visant désormais des ventes entre 15 et 15,5 milliards d'euros (et non plus d'environ 15,5 milliards), ainsi qu'une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (et non plus entre 6 et 6,2%).

L'équipementier automobile table désormais sur un cash-flow net supérieur à 300 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6 fois en fin d'année (contre d'environ 500 millions d'euros et inférieur ou égal à 1,5 fois respectivement).

Suite à cette annonce, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours maintenu à 57 euros, une cible qui laisse un potentiel de progression de 41% pour le titre de l'équipementier automobile français.

Le broker voit des dégradations de consensus de 12 à 15% pour l'exercice 2021, au vu du nouvel avertissement sur résultats lancé la veille en raison d'un volume plus faible, d'une volatilité élevée et d'un problème d'usine aux États-Unis.

Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' sur Faurecia, avec un 'potentiel d'appréciation significatif' de plus de 40% par rapport à son objectif de cours abaissé de 60 à 55 euros.

Les résultats bien plus faibles sur 2021 (-20%) conduisent le bureau d'études à réviser à nouveau en baisse de 6% ses attentes sur 2022. Selon ses estimations, les nouveaux objectifs suggèrent une révision en baisse du consensus de 20% sur 2021 et d'environ 15% sur 2022.

'Il n'en reste pas moins que nous considérons toujours Faurecia comme un candidat attractif pour jouer le rebond attendu en 2022 (EBIT en hausse d'environ 40%) avec un profil renforcé par l'acquisition à venir d'Hella', nuance l'analyste.

Invest Securities réitère de son côté son opinion 'achat' sur Faurecia, titre maintenu dans sa liste favorite, mais abaisse son objectif de cours de 76 à 70,7 euros, 'surtout impacté par la soudaine dégradation des multiples sectoriels depuis vendredi'.

'L'avertissement sur 2021 de Faurecia comme celui de Hella sont a priori sans impact sur 2022/23 (hors impact Omicron impossible à quantifier à ce stade), le groupe va bénéficier du levier de Hella intégré dans nos estimations depuis notre dernier flash', indique l'analyste.

Le bureau d'études abaisse ses estimations 2021 pour l'équipementier automobile français, en conformité avec les nouvelles guidances, soit des BNA attendus pour 2021/22/23 ajustés de respectivement -13,8%/+0,6%/+0,1%.

Enfin, Stifel maintient sa recommandation ' achat ' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 54 euros.

Pour la seconde fois en l'espace de deux mois, Faurecia a de nouveau abaissé ses prévisions sur l'exercice fiscal 2021, ce qui est plutôt inhabituel et peut expliquer la récente chute du titre - l'action a perdu plus de 18% en une semaine.

Faurecia table désormais sur un CA de 15,25 MdsE pour l'exercice 2021, contre 15,5 MdsE dans la guidance de septembre (et 16,5 MdsE dans celle de juillet), avec un EBIT de 839 ME contre 946 ME en septembre, et 1155 ME en juillet rappelle le bureau d'analyses.