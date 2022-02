Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de près de +3% après la publication aujourd'hui de plusieurs analyses positives.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Faurecia, avec un objectif de cours inchangé de 55 euros.



Quelques jours après avoir finalisé l'acquisition de Hella, Faurecia a réitéré ses objectifs financiers à moyen terme et confirmé ' une approche ESG ambitieuse '.



Sur le plan financier, le groupe a donc pleinement confirmé ses objectifs 2025 pour le nouvel ensemble, à savoir un CA > 33 MdsE, une marge d'EBIT >8.5% et un FCF de ~1.75 MdE.



' Cet évènement a été également l'occasion de présenter le futur nom du nouvel ensemble, Forvia (les marques commerciales Faurecia et Hella resteront néanmoins) ', rapporte le broker.



Dans ces conditions, Oddo indique être conforté dans son opinion favorable sur Faurecia ' qui devrait voir sa rentabilité augmenter significativement en 2022 '.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia, titre maintenu dans sa liste favorite, avec un objectif de cours abaissé de 69,4 à 65 euros, au lendemain de la présentation des ambitions 2025 du nouvel ensemble baptisé Forvia constitué avec la reprise de Hella.



'En synthèse il n'y a pas de surprise sur les chiffres dévoilés qui sont quasi identiques à ceux déjà présentés le 16 août', note l'analyste, qui laisse inchangés ses BNA 2021/22/23 avant la publication 2021 'qui semble avoir toutes les chances de battre les attentes'.





