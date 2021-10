Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : décoté par rapport au secteur selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Oddo relève son objectif de cours à 60 E (contre 50 E) estimant que Faurecia est la valeur la plus attractive dans le secteur. Oddo estime que l'acquisition de l'équipementier allemand Hella n'en est pas moins dénuée de sens pour le français. ' Avec Hella, il met la main sur un équipementier reconnu dans des activités considérées comme plus technologiques et complémentaires de son offre existante, réduit significativement son exposition au moteur à combustion, et se positionne encore davantage comme un acteur incontournable pour ses clients ' indique le bureau d'analyses. ' Nous estimons la décote actuelle par rapport au secteur (~15%e) injustifiée face à une equity story parmi les plus robustes du secteur, combinant forte croissance des résultats (>25%/an d'ici 2025) et risque exposition thermique très nettement réduit (~10%e du CA Auto en 2025) ' indique l'analyste.

