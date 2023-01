Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: dans le vert, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Faurecia progresse de près de 2% à Paris alors que Stifel a confirmé ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 23 à 26 euros, dans le sillage d'une séquence d'attentes de BPA 2022-24 rehaussée de 10% en moyenne pour l'équipementier automobile.



'Faurecia reste en fin de compte surtout une carte pour jouer le désendettement (et dans une moindre mesure, l'intégration)', estime le broker, qui table sur une réduction d'un milliard d'euros de la dette nette en 2023.



'Le seul obstacle pour le dossier réside dans des attentes exigeantes du consensus sur la marge opérationnelle ajustée de 2023, qui ne devraient pas être atteintes par l'objectif du groupe en février prochain', prévient Stifel.







