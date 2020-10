Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia : dans le vert, un analyste relève sa cible Cercle Finance • 26/10/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert après l'analyse d'Invest Securities qui estime que la publication du 3ème trimestre est au-dessus de ses attentes. L'analyste a relevé ses estimations de BNA 2020/22e à 0,64E/3,99E/6,87E contre -0,07E/3,43E/6,87E précédemment, tout en confirmant le BNA 2022 en phase avec les guidances 2022 maintenues d'un CA 2022 de 18,5 MdsE et d'une marge d'EBITA de 8%. Invest Securities a relevé son objectif de cours à 61E contre 54E précédemment sous le double effet du relèvement des BNA et de la baisse du taux d'actualisation (-0,2pt à 7%). ' Cette publication vient en soutient du rebond des cours pénalisé, fin septembre, par le risque lié au futur ' spin off ', à notre avis surestimé. Opinion achat réitérée. Faurecia reste dans la Sélection IS ' rajoute le bureau d'analyses.

