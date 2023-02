Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia: dans le vert, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Faurecia gagne près de 2% à Paris, notamment aidé par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre et relève son objectif de cours de 26 à 29 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour 2023 et 2024 rehaussées de 18% en moyenne, au lendemain de la publication 2022 de l'équipementier automobile.



Le broker voit le cours de bourse, en progression d'environ 44% depuis le début de l'année, continuer à se redresser depuis une base faible, avec une matérialisation des preuves de désendettement (cession, free cash-flow coeur).



Stifel considère en effet que Faurecia reste finalement principalement une carte pour jouer le désendettement (et, dans une moindre mesure, l'intégration). Il table sur 1,2 milliard d'euros de réduction de dette en 2023, voyant de la marge pour une surprise positive.





